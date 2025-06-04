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Грузия находится в хорошей позиции для продолжения экономического роста - представитель МВФ
04.06.2025 13:26
Грузинская экономика продемонстрировала очень сильную устойчивость и прогресс, – об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда в Грузии Алехандро Хайденберг.
По его словам, Международный валютный фонд по-прежнему привержен конкретным секторальным реформам, сотрудничеству и поддержке Грузии.
«Экономика Грузии продемонстрировала очень сильную устойчивость и прогресс. Макроэкономическое управление сильное и финансово надежное. Грузия находится в сильном положении для продолжения своего экономического роста, но есть некоторые вопросы, которые необходимо решить в долгосрочной перспективе. Мы, Международный валютный фонд, привержены конкретным секторальным реформам, сотрудничеству и поддержке», — заявил Алехандро Хайденберг.
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