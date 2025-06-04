

Турнава: НБГ получил достаточно позитивную оценку от МВФ

04.06.2025 22:16





В главном офисе Национального банка Грузии состоялись итоговая встреча и совместный брифинг в связи с завершением миссии, предусмотренной статьей 4 Международного валютного фонда на 2025 год.



С 21 мая по 4 июня 2025 года миссия Международного валютного фонда во главе с Алехандро Хайденбергом провела консультации с Грузией, предусмотренные статьей 4 2025 года. На совместном брифинге, состоявшемся после итоговой встречи с миссией МВФ, выступили президент Национального банка Грузии Натия Турнава, министр финансов Лаша Хуцишвили и глава миссии Международного валютного фонда Алехандро Хайденберг.



Натия Турнава заявила, что, как отмечено в отчете МВФ, Национальный банк должен продолжать и поддерживать хорошо управляемые инфляционные ожидания, что является главным приоритетом НБГ. Президент Нацбанка подчеркнула ситуацию со стабильностью цен. По ее словам, денежно-кредитная политика Национального банка обеспечивает стабильность цен.



По ее словам, приветствуется и заслуживает внимания тот факт, что в отчете МВФ подчеркиваются усилия НБГ по ларизации.



В своем выступлении министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили подчеркнул важность партнерства с Фондом перед лицом существующих вызовов и рассмотрел экономические параметры страны.



«Экономический рост по сравнению с предыдущей оценкой в ​​6% увеличился до 7,2%, а политика и прогнозы, озвученные Национальным банком относительно инфляции, также соответствуют оценкам МВФ», — отметил Лаша Хуцишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





