

В павильоне 11 ExpoGeorgia открылась выставка WinExpo Georgia 2025

06.06.2025 18:17





В рамках государственной программы по продвижению грузинской винодельческой продукции на местном рынке 6 июня открылась 17-я Международная выставка вин и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2025.



По данным Национального агентства вина, государственную программу по продвижению грузинской винодельческой продукции на местном рынке Национальное агентство вина реализует совместно с министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



«В рамках программы по всей Грузии проводятся винные выставки, конкурсы и фестивали, что важно для повышения потенциала винного туризма и культуры потребления вина. Организатором выставки WinExpo Georgia 2025 является выставочный центр «ExpoGeorgia», в ней принимают участие около 200 компаний из семи стран мира (Германия, Армения, Австрия, Италия, Франция, Португалия, Турция). На выставке представлены крупные и средние компании по производству вина и алкогольных напитков, малые винодельческие предприятия, а также винные технологии, упаковочные материалы, оборудование для виноградарства и виноделия, аксессуары и услуги. WinExpo Georgia — крупнейшая международная платформа в сфере вина и алкогольных напитков в Грузии, целью которой является популяризация грузинского вина и культуры виноделия. Выставку посещают профессионалы винной отрасли из разных стран мира. Состоится специальное мероприятие WinExport FORUM, на котором импортеры со всего мира встретятся с грузинскими виноделами. В рамках выставки пройдет 15-я церемония вручения премии Georgia International Wine Award, в состав жюри которой войдут известные эксперты в области вина со всего мира. На конкурс было подано около 200 проектов. Победители будут объявлены в семи номинациях и награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Выставка WinExpo Georgia 2025 пройдет с 6 по 8 июня в Тбилиси, в павильоне № 11 выставочного центра ExpoGeorgia», — говорится в сообщении Национального агентства вина.







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