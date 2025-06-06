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Глава Минсельхоза Грузии отменил визит в Ереван


06.06.2025   18:39


Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства в правительстве «Грузинской мечты» Давид Сонгулашвили планировал посетить Ереван 6 июня, однако визит был отменён.

Армянская сторона хотела обсудить с Сонгулашвили проблемы, связанные с экспортом армянского коньячной продукции через территорию Грузии. Речь идёт о задержках транзита из-за проверок алкоголя, в связи с чем у посольства Грузии в Ереване даже прошли акции протеста.

Как сообщает армянская служба Радио Свобода со ссылкой на Министерство экономики Армении, накануне грузинская сторона лично связалась с министром Геворком Папояном, «принесла извинения» и объяснила, что визит не состоится из-за перегруженного графика министра.

В Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии заявили «Эху Кавказа», что Сонгулашвили планировал поездку в Ереван для участия в Днях грузинской культуры и обсуждения различных аспектов сотрудничества с представителями правительства Армении. Однако визит пришлось отменить из-за участия министра в запланированном министериале во Франции. При этом на Дни культуры в Ереван отправился заместитель главы ведомства.

Министр экономики Армении 5 июня заявил, что 52 грузовика с армянским коньяком получили разрешение на пересечение грузинской границы и въезд в Россию. Однако 72 грузовика всё ещё остаются на территории Грузии. Именно эту проблему Папоян планировал обсудить с Давидом Сонгулашвили.


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