|
|
|
Глава Минсельхоза Грузии отменил визит в Ереван
06.06.2025 18:39
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства в правительстве «Грузинской мечты» Давид Сонгулашвили планировал посетить Ереван 6 июня, однако визит был отменён.
Армянская сторона хотела обсудить с Сонгулашвили проблемы, связанные с экспортом армянского коньячной продукции через территорию Грузии. Речь идёт о задержках транзита из-за проверок алкоголя, в связи с чем у посольства Грузии в Ереване даже прошли акции протеста.
Как сообщает армянская служба Радио Свобода со ссылкой на Министерство экономики Армении, накануне грузинская сторона лично связалась с министром Геворком Папояном, «принесла извинения» и объяснила, что визит не состоится из-за перегруженного графика министра.
В Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии заявили «Эху Кавказа», что Сонгулашвили планировал поездку в Ереван для участия в Днях грузинской культуры и обсуждения различных аспектов сотрудничества с представителями правительства Армении. Однако визит пришлось отменить из-за участия министра в запланированном министериале во Франции. При этом на Дни культуры в Ереван отправился заместитель главы ведомства.
Министр экономики Армении 5 июня заявил, что 52 грузовика с армянским коньяком получили разрешение на пересечение грузинской границы и въезд в Россию. Однако 72 грузовика всё ещё остаются на территории Грузии. Именно эту проблему Папоян планировал обсудить с Давидом Сонгулашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна