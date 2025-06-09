Все финансовые институты готовы не только продолжать сотрудничество, но и финансировать новые проекты - министр

09.06.2025 13:21





«Все финансовые институты выражают готовность не только продолжить текущее сотрудничество, но и профинансировать новые проекты», — заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на форуме «Финансовая и инвестиционная политика Грузии».



Лаша Хуцишвили открыл форум и рассказал о текущем состоянии экономики страны, макроэкономических параметрах и среднесрочных прогнозах.



Также министр представил участникам форума информацию о переговорах, проведённых Министерством финансов в апреле и мае текущего года в рамках ежегодных встреч международных финансовых организаций (ЕБРР, АБР, Всемирный банк, МВФ, АБИИ).



По словам Хуцишвили, за последние четыре года в экономике Грузии были определённые вызовы, касающиеся фундаментальных вопросов устойчивости.



«В первую очередь, стране необходимо было достичь макроэкономической стабильности и фискальной устойчивости, чтобы создать основу для дальнейшего развития. Без макроэкономической и фискальной устойчивости не может быть надёжной и долгосрочной экономической стратегии. За последние четыре года страна полностью достигла макроэкономической стабильности, на которой можно строить сильное экономическое будущее. Дефицит бюджета сократился с 9,3% до 2,4%, внешний долг, составлявший около 60% ВВП, снизился до 36% — почти вдвое. Дефицит текущего счёта, ранее составлявший двузначное число, теперь достиг исторического минимума — 4,4%. Уровень инфляции близок к целевому, и все макроэкономические параметры находятся в пределах нормы», — заявил министр.



По его словам, Грузия входит в число редких стран, которым удалось в короткий срок восстановить фискальную устойчивость, что делает её одним из лучших партнёров для финансовых институтов.



«Для финансовых институтов, так же как и для банков, важно, чтобы вложенные средства или инвестиции не находились под угрозой. В этом отношении мы находимся в числе 3–4 стран в мире, к которым по части фискальной устойчивости вообще не возникает вопросов. Именно поэтому практически все финансовые институты выразили готовность не только продолжить текущее сотрудничество, но и финансировать новые проекты. Например, на ежегодной встрече Азиатского банка развития мы подписали важное соглашение, согласно которому грузинская энергосистема получит дополнительные 700–800 мегаватт из возобновляемых источников. Таким образом, могу отметить, что у нас отличные результаты и прогнозы по линии финансовых институтов, и в ближайшее время ожидаются новые обновления и инициативы», — отметил министр.



Также в своём выступлении Хуцишвили рассказал о результатах двухнедельной миссии Международного валютного фонда и данных ими оценках. По его словам, фонд подтвердил все финансовые и экономические параметры, заложенные в текущих процессах и прогнозах Министерства финансов.



«В отчёте, опубликованном фондом, чётко указано, что экономика Грузии сформировала достаточные буферы, которые позволят справиться с любым потенциальным кризисом, даже теоретически возможным. По сравнению с периодом до пандемии, все фискальные параметры улучшились ещё больше», — заявил Хуцишвили.



Он также подчеркнул важность продолжения крупных инвестиционных проектов в сферах дорожной инфраструктуры, энергетики и логистики, а также акцентировал внимание на развитии IТ-сектора, обладающего высоким потенциалом.



Говоря о переговорах с инвестиционными банками, Хуцишвили отметил, что вновь был подтверждён прогресс Грузии в кредитных рейтингах как в экономическом, так и в управленческом аспекте, а также готовность со стороны инвестиционных банков к активному сотрудничеству с Грузией.



В панельной дискуссии приняли участие основатель и руководитель Экономического форума и «Business Insider Georgia» Георгий Абашишвили, председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Шота Берекашвили, а также генеральный директор «Orbi Group» Ираклий Квергелидзе.







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