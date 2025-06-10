Пенсионный фонд Грузии - Активы фонда к концу мая достигли 6,9 млрд лари, а полученный доход достиг 1,7 млрд лари

10.06.2025 15:16





Пенсионный фонд Грузии опубликовал результаты инвестиционных портфелей фонда за май 2025 года.



Согласно информации фонда, активы Пенсионного фонда к концу мая достигли 6.9 миллиарда лари, а сгенерированная прибыль составила 1.7 миллиарда лари.



«Май 2025 года оказался одним из лучших месяцев для международных фондовых бирж — смягчение торговых отношений между США и Китаем и улучшение настроений инвесторов вызвали рост цен на акции на ведущих мировых рынках, что положительно отразилось и на инвестиционных портфелях Пенсионного фонда Грузии.



Активы фонда к концу мая составили 6.9 миллиарда лари, а общая прибыль — 1.7 миллиарда лари.



Рост глобальных рынков особенно позитивно сказался на динамичном портфеле — его доходность за май составила 2.42%. В тот же период доходность сбалансированного и консервативного портфелей составила соответственно 1.84% и 1.25%. Главное отличие между портфелями — это доля международных акций: в динамичном — 47.9%, сбалансированном — 30.3%, а в консервативном — 16.3%.



Стоит отметить, что на фоне сильных майских результатов лидирует динамичный портфель. С момента создания портфелей (6 августа 2023 года) годовая доходность составила 13.0% для динамичного портфеля, тогда как номинальная доходность сбалансированного и консервативного портфелей за тот же период составила соответственно 12.3% и 11.4%», — говорится в информации Пенсионного фонда Грузии.





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