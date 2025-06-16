В первом квартале 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии выросла на 11,7%

16.06.2025 12:29





Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в первом квартале 2025 года средняя номинальная месячная зарплата в стране увеличилась на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть на 226,7 лари, и составила 2 170,1 лари.



По информации «Грузстата», наиболее высокие зарплаты были зафиксированы в следующих отраслях:



Финансовая и страховая деятельность — 5 515,1 лари (рост на 22,0%);



Информация и коммуникации — 4 163,0 лари (рост на 5,2%);



Профессиональная, научная и техническая деятельность — 2 975,7 лари (рост на 11,3%);



Строительство — 2 908,9 лари (рост на 10,8%).



Также, согласно отчёту, в первом квартале 2025 года средняя зарплата женщин составила 1 744,2 лари, а мужчин — 2 601,3 лари. Годовой рост зарплат у женщин составил 204,1 лари (13,3%), у мужчин — 258,0 лари (11,0%). Во всех секторах, по видам деятельности, зарплата мужчин превышает зарплату женщин.



В рассматриваемом периоде средняя месячная зарплата наёмных работников в бизнес-секторе выросла на 184,2 лари, или на 9,3%, и составила 2 169,6 лари. Самые высокие зарплаты были зафиксированы в сферах информации и коммуникаций (4 255,4 лари, рост на 4,6%) и профессиональной, научной и технической деятельности (3 402,5 лари, рост на 12,1%).



По данным «Грузстата», в первом квартале 2025 года средняя зарплата в непредпринимательском и финансовом секторах выросла на 300,9 лари (16,1%) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 2 170,9 лари. По видам деятельности самые высокие зарплаты наблюдаются в финансовой и страховой сферах.



Среди регионов по уровню средней заработной платы лидируют Тбилиси и Мцхета-Мтианети.







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