Чиатурские шахтеры анонсировали масштабную голодовку

16.06.2025 14:12





Шахтеры Чиатура решили с 19 июня начать масштабную голодовку. Основное требование работников — освободить 4-х задержанных ранее коллег: Мераба Саралидзе, Арчила Чумбуридзе, Гиоргия Непаридзе и Тенгиза Гвелесиани, которых 12 июня судья Кутаисского городского суда Николоз Маргвелашвили оставил под стражей. Предварительное судебное заседание по делу должно состояться 17 июля.



Шахтеры рассказали, что ранее задержанных обещали освободить не позднее 19 июня. В обмен на это они должны были прекратить голодовку, которая длилась 25 дней, что и было выполнено.



Шахтеры призывают общество поддержать их, поскольку пока «есть шанс, и если будет добрая воля, все рычаги находятся в их руках», «голодовка не будет ограничена ни по времени, ни по числу участников».



Напомним, шахтеры, объявившие голодовку в Чиатура, прекратили ее. 21 мая они заявили, что «доверенное лицо» сообщило им, что прекращение голодовки поможет делу четырех шахтеров, которые были арестованы за нападение на главу горнодобывающей компании.



Шахтеры, объявившие о своем решении в социальных сетях, не уточнили, кто сообщил им, что прекращение голодовки поможет их задержанным коллегам.



Четверо шахтеров были арестованы 29 апреля за нападение на главу горнодобывающей компании после того, как он якобы назвал их «стадом скота».



Георгий Непаридзе, Мераб Саралидзе, Тенгиз Гвелесиани и Ачико Чумбуридзе были первоначально задержаны по обвинению в нанесении умышленных легких телесных повреждений.



Саралидзе и Непаридзе позже были обвинены в организации и участии в групповом насилии — преступлении, которое предусматривает тюремное заключение сроком от шести до девяти лет.Чумбуридзе и Гвелесиани, в свою очередь, были обвинены в участии в групповом преступлении, что карается лишением свободы сроком от четырех до шести лет.





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