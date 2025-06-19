|
|
|
«Грузстат» сообщает о росте ВВП Грузии в I кв. на 9,8%
19.06.2025 14:19
Реальный ВВП Грузии в первом квартале 2025 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такова предварительная оценка Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»).
Общий объем ВВП в текущих ценах составил 21,8 млрд лари, дефлятор за отчетный период – 3,4%.
Среди отраслей, внесших наибольший вклад в экономический рост:
• информационные и коммуникационные технологии (+28,6%);
• образование (+27,7%);
• операции с недвижимостью (+12,9%);
• здравоохранение и социальное обеспечение (+17,9%);
• государственное управление и оборона (+11%);
• транспорт и складирование (+9,5%).
Негативную динамику показали сельское хозяйство (−4,6%) и сектор энергетики (−5,1%).
Наибольшую долю в структуре ВВП по-прежнему занимают торговля (13,1%) и операции с недвижимостью (10,6%).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна