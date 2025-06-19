«Грузстат» сообщает о росте ВВП Грузии в I кв. на 9,8%

19.06.2025 14:19





Реальный ВВП Грузии в первом квартале 2025 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такова предварительная оценка Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»).



Общий объем ВВП в текущих ценах составил 21,8 млрд лари, дефлятор за отчетный период – 3,4%.



Среди отраслей, внесших наибольший вклад в экономический рост:



• информационные и коммуникационные технологии (+28,6%);

• образование (+27,7%);

• операции с недвижимостью (+12,9%);

• здравоохранение и социальное обеспечение (+17,9%);

• государственное управление и оборона (+11%);

• транспорт и складирование (+9,5%).



Негативную динамику показали сельское хозяйство (−4,6%) и сектор энергетики (−5,1%).



Наибольшую долю в структуре ВВП по-прежнему занимают торговля (13,1%) и операции с недвижимостью (10,6%).





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