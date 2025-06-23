Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия обеспечивает лишь две из семи продовольственных категорий


23.06.2025   19:07


Грузия обеспечивает лишь две из семи продовольственных категорий.

Согласно исследованию, опубликованному в Nature Food, Грузия полностью обеспечивает себя только фруктами и молочкой. Остальное – импорт.

Учёные изучили 186 стран и сравнили, насколько каждая из них способна накормить своих граждан без внешней помощи: по семи группам продуктов – от мяса до рыбы и растительных белков.

Грузия – в числе стран с минимальной продовольственной самодостаточностью.

Для сравнения: Гайана – единственная страна в мире, которая может накормить себя полностью.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна