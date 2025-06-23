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Грузия обеспечивает лишь две из семи продовольственных категорий
23.06.2025 19:07
Грузия обеспечивает лишь две из семи продовольственных категорий.
Согласно исследованию, опубликованному в Nature Food, Грузия полностью обеспечивает себя только фруктами и молочкой. Остальное – импорт.
Учёные изучили 186 стран и сравнили, насколько каждая из них способна накормить своих граждан без внешней помощи: по семи группам продуктов – от мяса до рыбы и растительных белков.
Грузия – в числе стран с минимальной продовольственной самодостаточностью.
Для сравнения: Гайана – единственная страна в мире, которая может накормить себя полностью.
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