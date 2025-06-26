К 2027 году планируется увеличить среднюю зарплату полицейских до 1810 лари, а к 2030-му - до 2060

26.06.2025 11:59





Средняя зарплата сотрудников полиции увеличится на 375 лари и достигнет 1810 лари в 2027 году, - об этом говорится в Плане действий на 2025 год «Видение Стратегии развития Грузии 2030», утвержденном правительством.



В частности, как отмечается в документе, в базовом 2021 году средняя зарплата сотрудников полиции составила 1435 лари.



Согласно плану, разработанному правительством, в 2024 году этот показатель составил 1685 лари; в 2027 году средняя зарплата увеличится на 375 лари по сравнению с базовым 2021 годом и достигнет 1810 лари, а к 2030 году планируется, что средняя зарплата сотрудника полиции увеличится на 625 лари и составит 2060 лари.



Кроме того, согласно документу, правительство планирует институциональное и инфраструктурное развитие МВД. В частности, согласно этому плану, в 2023 году в ведомстве будет отремонтировано 329 зданий и сооружений, построено 147 новых зданий. Также будет обновлен автопарк министерства. В частности, согласно плану, в 2023 году автопарк министерства пополнится 3000 новых транспортных средств.



В документе рассматривается показатель оттока квалифицированных кадров из ведомства. В базовом 2021 году этот показатель составлял 4%, в 2025 году планируется снизить его до 3,4%, а в 2030 году, согласно плану правительства, показатель оттока должен снизиться на 30% и составить 2,8%.



Согласно правительственному документу, также увеличится количество слушателей, ежегодно обучаемых в Академии МВД. К 2030 году их число планируется увеличить на 50% до 4552 студентов.





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