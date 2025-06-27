Кобахидзе: Первая фаза строительства порта Анаклия будет завершена не позднее 2029 года

27.06.2025 13:33





«Первая фаза строительства порта Анаклия будет завершена не позднее 2029 года», — заявил в парламенте премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, в Анаклия уже начались работы, включая дноуглубительные работы и строительство волнорезов.



«Первая фаза этого проекта будет завершена не позднее 2029 года, хотя, учитывая темпы, мы считаем, что можно завершить первую фазу в гораздо более короткие сроки. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после завершения первой фазы порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Это очень важный инфраструктурный проект, который необходимо реализовать в соответствующие сроки. Это важно для страны в целом, и конкретно для региона Самегрело», — заявил премьер-министр.





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