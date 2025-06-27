Кобахидзе: Сфера туризма развивается быстрыми темпами

27.06.2025 13:49





Ираклий Кобахидзе заявил в ходе представления ежегодного отчета парламенту.



По словам Кобахидзе, за отчетный период страна приняла 7,4 млн международных путешественников, открыто 70 гостиниц с более чем 3300 номерами и примерно 6700 местами.



«В прошлом году мы приняли 7,4 млн международных путешественников, в 2024-25 годах было открыто 70 гостиниц с более чем 3300 номерами и примерно 6700 местами. В 2025-28 годах будет добавлено более 300 гостиниц с более чем 38 000 местами в соответствии с существующими планами и проектами. Ожидаемый общий объем инвестиций — 2 миллиарда лари.



У нас также был рекордный показатель в сфере аэропортов — 7 425 000 пассажиров были обслужены нашими тремя аэропортами в прошлом году, что является самым высоким показателем с момента восстановления независимости, и такого показателя у нас никогда не было», — сказал премьер-министр.





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