Кобахидзе: Уровень безработицы по итогам прошлого года составил 13,9%, и это исторический минимум

27.06.2025 13:56





«Уровень безработицы в нашей стране находится на историческом минимуме — к концу прошлого года он составил 13,9%. Это — исторически самый низкий показатель с момента восстановления независимости», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ежегодном отчёте, представленном в парламенте.



По словам премьера, только в 2022–2024 годах было создано более 185 000 новых рабочих мест.



«Часто ведутся дискуссии о том, насколько экономический рост в нашей стране отражается на уровне жизни населения, и в этом контексте я хочу представить данные за 2024 год. Уровень безработицы в нашей стране находится на историческом минимуме. К концу прошлого года он составил 13,9%. Это исторически минимальный показатель с момента восстановления независимости. Хочу напомнить, что в 2012 году, когда мы пришли к власти, уровень безработицы составлял 26,7%. То есть за этот период нам удалось сократить безработицу вдвое. Конечно, нам нужны ещё более быстрые темпы экономического развития, чтобы этот показатель продолжал снижаться. Только за последние три года — с 2022 по 2024 — было создано более 185 000 новых рабочих мест. Это впечатляющий результат за три года. В 2024 году, то есть только за прошлый год, число занятых увеличилось на 68 000 человек, и впервые с момента восстановления независимости количество занятых превысило 1 400 000 — это исторический максимум. Это означает, что экономический рост напрямую отражается на уровне жизни населения, на занятости людей, что для нас особенно важно. Экономический рост не имеет никакой ценности сам по себе, если им не может воспользоваться каждый гражданин. Те показатели, которые мы имеем в части занятости, свидетельствуют о том, что этот рост распространяется на широкие слои населения», — заявил премьер-министр.





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