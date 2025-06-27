Кобахидзе: К концу года наша экономика впервые превысит 100 млрд лари

27.06.2025 14:13





«К концу 2020 года наш ВВП на душу населения составлял 4 300 долларов, а к концу 2024 года этот показатель достиг 9 140 долларов. Мы удвоили и даже более чем удвоили номинальную экономику нашей страны в долларах за эти четыре года, что означает очень быстрые темпы развития экономики», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, представляя ежегодный отчет в парламенте.



По оценке Ираклия Кобахидзе, по этим показателям за последние четыре года Грузия занимает первое место не только широко в регионе, но и среди европейских стран.



«Мы на первом месте в Европе и широко в регионе по экономическому росту за последние 4 года. В 2024 году наша экономика достигла 92 миллиардов лари, и к концу года, можно с уверенностью сказать, впервые превысит 100 миллиардов лари. Хочу напомнить, что в 2012 году, когда команда «Грузинской мечты» пришла к власти, наш ВВП составлял менее 28 миллиардов лари, то есть за это время мы почти увеличили экономику в пять раз. Конечно, нам необходимо сохранить эти темпы и в будущем. Также, впервые к концу этого года ВВП на душу населения превысит 10 000 долларов — это тоже очень впечатляющий показатель, и нам нужно удержать такой темп», — отметил премьер-министр.



По словам Ираклия Кобахидзе, Международный валютный фонд представил очень обнадёживающий прогноз, согласно которому в 2025–2030 годах Грузия будет иметь самые высокие темпы роста как в широком регионе, так и среди европейских стран.



«Согласно прогнозу МВФ, та тенденция, которую мы наблюдали за последние четыре года, сохранится и в последующие годы вплоть до 2030-го. Мы по-прежнему будем занимать первое место среди стран региона и Европы. Средний прогноз МВФ — 5,2%, однако мы считаем, что наш показатель будет ещё выше», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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