На экономике держится улучшение социального положения нашего населения - Кобахидзе

27.06.2025 15:16





Экономика является главной движущей силой для развития страны, на экономике держится улучшение социального положения нашего населения, утверждение демократической системы и внешнеполитических позиций, исходя из этого, развитию экономики и росту мы придаем ключевое значение для усиления страны, - указанное заявление в своем ежегодном докладе перед членами парламента Грузии сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, отчет о программе правительства на 150 листах включает в себя все направления деятельности правительства, однако в нем не отражены все те проекты, которые были осуществлены правительственными ведомствами, а речь идет только об основных проектах, осуществленных указанными ведомствами за последние 12 месяцев.



Премьер говорил об экономических показателях за 2024 год и отметил, что экономический рост за прошлый год составил 9,4%, соответственно, правительству удалось сохранить тенденции, существующие с 2021 года.



«И в 2025 году, в период с января по апрель, экономический рост составил 8,8%, то есть и в текущем году мы сохраняем высокий темп. И предварительные данные за май также являются очень хорошими, и, можно сказать, что мы не только достигнем отметки, заложенной в госбюджете, а превысим её. Прогноз экономического роста на 2025 год для нашей страны до 7,2% повысил и МВФ, и мы считаем, что абсолютно реально не только достичь этой отметки, но и исполнить её с опережением плана. У нас очень хорошие тенденции, в прошлом году у нас отмечался высокий экономической рост, в текущем году у нас высокий экономический рост, главное, сделать все для того, чтобы сохранить высокий темп роста», - заявил Кобахидзе.





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