Запуск нового аэропорта, строительство которого еще не начиналось, перенесли на 2031-ый год

27.06.2025 16:27





Новый аэропорт, который планируется построить в пригороде столицы — Вазиани, примет первых пассажиров после 2031 года, заявил сегодня премьер Ираклий Кобахидзе.



Ранее в правительстве обещали, что строительство аэропорта начнут в 2024 году и завершат к 2028 году, однако сроки сдвинули.



Пропускная способность нового аэропорта составит 18 миллионов пассажиров в год – в четыре с половиной раза больше, чем у действующего аэровокзала в Тбилиси. Инвестиции в проект могут составить около 1,3 млрд долларов.



На данный момент развитие новой инфраструктуры ограничено условиями соглашения с компанией TAV Georgia, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми. Контракт с ней действует до 2027 года и запрещает строительство нового международного аэропорта в радиусе 150 км от действующего.



Новый аэропорт планируется построить на базе бывшего военного аэродрома в Вазиани, рядом с крупнейшей военной базой Сил обороны Грузии и совместным учебным центром Грузия-НАТО, который неоднократно становился причиной недовольства Москвы.





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