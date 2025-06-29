Надзор за строительством порта Анаклия поручили итало-бельгийской группе

29.06.2025 20:59





Технический надзор за проектированием и строительством водной инфраструктуры глубоководного порта Анаклия в Западной Грузии будет осуществлять итало-бельгийский консорциум инжиниринговых компаний Technital S.p.A. и HAEDES BV (Бельгия). Об этом сообщили в компании Anaklia Sea Port.



Контракт с консорциумом, отобранным в рамках международного тендера, оформили 27 июня.



Тендер на оказание услуг по надзору был объявлен еще в ноябре 2024 года на основании процедур Всемирного банка. В конкурсе участвовали три международных консорциума, в финал вышли два. Победителем стала итало-бельгийская группа, получившая высокую оценку по техническим и финансовым критериям.



Компания Technital S.p.A, основанная в 1964 году, имеет опыт реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере автодорог, железных дорог, портов, гидротехнических и санитарных систем. У нее есть филиалы и дочерние структуры в 16 странах, включая Грузию.



HAEDES BV — бельгийская инженерно-консультационная компания, основанная в 2020 году. Специализируется на морской, прибрежной и гидротехнической инженерии, а также проектах в сфере офшорной энергетики. Ранее компания уже сотрудничала с Anaklia Sea Port в рамках подготовки тендерной документации.



Власти называют порт Анаклия «проектом века», но строительство «буксует» уже почти десять лет. От проекта отстранили грузино-американский консорциум, обвинив в невыполнении обязательств.



В мае 2024 года правительство Грузии объявило, что 49% акций порта Анаклиа приобретет консорциум китайской госкомпании China Communications Construction Company Limited (CCCC) и сингапурской China Harbour Investment. Инвестиционное соглашение до сих пор не заключили. Причины таких задержек неясны.



Одновременно в правительстве заверяют, что к 2029 году завершат первую фазу проекта, после чего порт сможет принимать 600 тыс. контейнеров в год. Власти рассчитывают привлечь на эту часть проекта 600 миллионов долларов.



Источник: Новости - Грузия

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