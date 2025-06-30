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Georgian Airways отменила рейсы на Тель-Авив, запланированные на 30 июня и 1 июля


30.06.2025   12:25


По информации Georgian Airways, рейсы, запланированные на 30 июня и 1 июля по направлению Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси, отменены.

«На данном этапе страховая компания не разрешает Georgian Airways возобновлять полеты в Тель-Авив. Кроме того, авиакомпания не получила гарантий безопасности от Израиля. Georgian Airways предоставит обновленную информацию, как только получит её.

Пассажирам, уже купившим билеты на вышеуказанные рейсы, предлагается возможность обменять билеты или получить возврат денег.

Билеты можно обменять или вернуть на месте покупки.

Georgian Airways, помимо Тель-Авива, выполняет рейсы по другим направлениям без перерывов и в соответствии с расписанием», — говорится в заявлении авиакомпании.


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