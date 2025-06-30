Испано-итальянский консорциум подготовит проект реконструкции 12 станций тбилисского метро

30.06.2025 15:44





Подписано соглашение с испано-итальянским консорциумом о подготовке концептуального проекта реабилитации 12 станций тбилисского метрополитена. Стоимость соглашения без учета НДС составляет 4 миллиона евро. Об этом сегодня на заседании правительства муниципалитета Тбилиси сообщил мэр столицы Каха Каладзе.



По словам Каладзе, реновация станций метрополитена является одним из важнейших вопросов, однако в этом направлении существует ряд проблем, поскольку соответствующие компании физически не существуют в Грузии.



«Реконструкция и обновление станций метрополитена — один из важнейших вопросов для нас. Метро — это общественный транспорт, который перевозит больше всего пассажиров в течение дня. Следует отметить, что у нас есть станции метрополитена, которые определенно нуждаются в реконструкции и ремонте», — заявил Каладзе.



По его словам, общий бюджет, выделенный ЕБРР на проект реконструкции 12 станций метрополитена, составляет 55 миллионов евро.



Кроме того, по словам мэра Тбилиси, список станций реабилитации определялся с учетом их нынешнего состояния и приоритет был отдан таким станциям, как «Гурамишвили», «Вокзальная площадь», «Сараджишвили» и другим.







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