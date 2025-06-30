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Александр Цуладзе покинул пост министра образования
30.06.2025 16:56
Министр образования Грузии Александр Цуладзе ушел в отставку. Зявление по поводу соответствующего решения опубликовал сам Цуладзе.
«Сегодня на основании личного решения я ухожу с должности министра образования, науки и молодежи Грузии.
За время пребывания на посту министра вместе с сотрудниками министерства мы реализовали много важных инициатив в направлении повышения качества образования всех ступеней, в том числе начали работу над рядом инновационных проектов, доведение до конца которых, я верю, обеспечит новый министр.
Хочу поблагодарить каждого сотрудника министерства образования, науки и молодежи Грузии, которые преданно служат развитию системы образования и построению лучшего будущего страны.
Благодарю премьер-министра Грузии, моих коллег и правительственную команду, с которыми у меня была возможность делать добрые дела для нашей страны», - говорится в заявлении Александра Цуладзе, которое распространяет в соцсети министерство образования.
Для справки, Александр Цуладзе был назначен министром образования, науки и молодежи Грузии 2 октября 2024 года. До этого Цуладзе занимал должность первого заместителя министра в том же ведомстве. На посту министра образования Цуладзе сменил Георгия Амилахвари.
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