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Торговый центр построят в Диди Дигоми на месте гипермаркета Goodwill


01.07.2025   14:47


Компания Autograph Mall приобрела участок в 43,1 тысяч квадратных метров в Диди Дигоми. На этом месте сейчас расположен гипермаркет Goodwill. Вместо него планируют построить многофункциональный торговый центр.

По информации BMG, здание ТЦ займет около 60 тысяч квадратных метров. Информации о том, когда именно начнется строительство и что будет в торговом центре, нет.

Компанией Autograph Mall владеет объединение грузинских застройщиков — Finvest, Constuction Investments in Dighomi и Blocks. Они также занимаются строительством гостиницы Wyndham в Боржоми.


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