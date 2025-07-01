Торговый центр построят в Диди Дигоми на месте гипермаркета Goodwill

01.07.2025 14:47





Компания Autograph Mall приобрела участок в 43,1 тысяч квадратных метров в Диди Дигоми. На этом месте сейчас расположен гипермаркет Goodwill. Вместо него планируют построить многофункциональный торговый центр.



По информации BMG, здание ТЦ займет около 60 тысяч квадратных метров. Информации о том, когда именно начнется строительство и что будет в торговом центре, нет.



Компанией Autograph Mall владеет объединение грузинских застройщиков — Finvest, Constuction Investments in Dighomi и Blocks. Они также занимаются строительством гостиницы Wyndham в Боржоми.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





