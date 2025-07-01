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Georgian Airways возобновит рейсы в Тель-Авив со 2 июля


01.07.2025   18:16


Со 2 июля рейсы по направлению Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси будут выполняться по расписанию. Об этом сообщает Georgian Airways.

Рейсы будут выполняться с учетом оперативной обстановки и с максимальными мерами безопасности пассажиров.

«Завтра, 2 июля, прямой рейс в Тель-Авив вылетит из международного аэропорта Тбилиси в 6:10, а рейс из Тель-Авива в Тбилиси — в 9:40. Авиабилеты можно приобрести в офисах продаж Georgian Airways, партнерских агентствах, на сайте www.georgian-airways.com или через мобильное приложение», — говорится в сообщении Georgian Airways.


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