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Вступило в силу новое требование для нерегулярных пассажирских перевозок между Армений и Грузией
02.07.2025 15:57
С 1 июля пассажирские перевозки из Армении в Грузию и в обратном направлении осуществляются при наличии заполненного в электронном виде контрольного документа.
Как сообщало ранее Министерство территориального управления и инфраструктур РА, с 1 июля 2025 года в соответствии с пунктом 2-м статьи 4-й соглашения между правительствами Армении и Грузии «О международном автомобильном сообщении» нерегулярные пассажирские перевозки между двумя странами в обоих направлениях должны осуществляться при наличии контрольного документа (списка пассажиров).
Данный документ должен быть заполнен в электронном виде, а его распечатанный бумажный экземпляр должен находиться у водителя транспортного средства.
Образец контрольного документа можно скачать по следующей ссылке.
«По вопросам, связанным с контрольным документом, можно обращаться в Управление политики, лицензирования и разрешений автомобильного транспорта по телефонам: 010 511356 или 010 511343», - сообщили в ведомстве.
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