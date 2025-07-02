Вступило в силу новое требование для нерегулярных пассажирских перевозок между Армений и Грузией

02.07.2025 15:57





С 1 июля пассажирские перевозки из Армении в Грузию и в обратном направлении осуществляются при наличии заполненного в электронном виде контрольного документа.



Как сообщало ранее Министерство территориального управления и инфраструктур РА, с 1 июля 2025 года в соответствии с пунктом 2-м статьи 4-й соглашения между правительствами Армении и Грузии «О международном автомобильном сообщении» нерегулярные пассажирские перевозки между двумя странами в обоих направлениях должны осуществляться при наличии контрольного документа (списка пассажиров).



Данный документ должен быть заполнен в электронном виде, а его распечатанный бумажный экземпляр должен находиться у водителя транспортного средства.



Образец контрольного документа можно скачать по следующей ссылке.



«По вопросам, связанным с контрольным документом, можно обращаться в Управление политики, лицензирования и разрешений автомобильного транспорта по телефонам: 010 511356 или 010 511343», - сообщили в ведомстве.





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