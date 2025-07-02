Туристический поезд запустили между Арменией и Грузией

02.07.2025 17:37





Туристический поезд запустили между Арменией и Грузией. Первая поездка уже началась, следующая планируется в 2026 году



Поезд запустили оператор железных дорог Армении «Южно-кавказская железная дорога» и чешская туристическая компания Gepard Express. Состав будет три дня перемещаться по Армении и шесть дней — по Грузии.



Детали. О запуске поезда 26 июня сообщила (https://www.railway.am/ru/news/345) «Южно-кавказская железная дорога». В пресс-релизе эту поездку называют «чартерной».



Маршрут включает в себя посещение Севана, Еревана и Гюмри, а также Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Во время поездки туристы ночуют в купе или в гостиницах.



Сейчас поезд и около 300 туристов из европейских стран находятся в Тбилиси, рассказали в Gepard Express. В следующий раз подобный маршрут компания планирует повторить в 2026 году, точных сроков пока нет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





