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Туристический поезд запустили между Арменией и Грузией
02.07.2025 17:37
Туристический поезд запустили между Арменией и Грузией. Первая поездка уже началась, следующая планируется в 2026 году
Поезд запустили оператор железных дорог Армении «Южно-кавказская железная дорога» и чешская туристическая компания Gepard Express. Состав будет три дня перемещаться по Армении и шесть дней — по Грузии.
Детали. О запуске поезда 26 июня сообщила (https://www.railway.am/ru/news/345) «Южно-кавказская железная дорога». В пресс-релизе эту поездку называют «чартерной».
Маршрут включает в себя посещение Севана, Еревана и Гюмри, а также Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Во время поездки туристы ночуют в купе или в гостиницах.
Сейчас поезд и около 300 туристов из европейских стран находятся в Тбилиси, рассказали в Gepard Express. В следующий раз подобный маршрут компания планирует повторить в 2026 году, точных сроков пока нет.
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