|
|
|
Министр финансов Лаша Хуцишвили встретился с вице-президентом Всемирного банка
03.07.2025 16:28
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили принимает участие в заседании избирательных комиссий Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Люксембурге.
В ходе визита он встретился с Акихико Нисио, вице-президентом по финансированию развития Всемирного банка.
Обсуждались мероприятия, которые будут реализованы в рамках 21-го пополнения ресурсов Международной ассоциации развития (МАР), а также оценка программы 20-го пополнения ресурсов МАР.
Вице-президент Всемирного банка поблагодарил министра финансов за пожертвование Грузии Международной ассоциации развития и подчеркнул важность этого процесса.
В свою очередь Лаша Хуцишвили в ходе беседы с президентом Всемирного банка подчеркнул многолетнее успешное сотрудничество со Всемирным банком. Министр финансов рассказал о текущих макроэкономических параметрах и среднесрочных прогнозах.
Стороны рассмотрели проекты, реализованные и реализуемые в Грузии при поддержке Всемирного банка.
Примечательно, что Грузия присоединилась к числу стран-доноров МАР в 2022 году, в 30-ю годовщину сотрудничества с ассоциацией, и уже участвует во втором пополнении ресурсов в качестве донора.
В завершение встречи стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна