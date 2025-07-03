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Министр финансов Лаша Хуцишвили встретился с вице-президентом Всемирного банка


03.07.2025   16:28


Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили принимает участие в заседании избирательных комиссий Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Люксембурге.

В ходе визита он встретился с Акихико Нисио, вице-президентом по финансированию развития Всемирного банка.

Обсуждались мероприятия, которые будут реализованы в рамках 21-го пополнения ресурсов Международной ассоциации развития (МАР), а также оценка программы 20-го пополнения ресурсов МАР.

Вице-президент Всемирного банка поблагодарил министра финансов за пожертвование Грузии Международной ассоциации развития и подчеркнул важность этого процесса.

В свою очередь Лаша Хуцишвили в ходе беседы с президентом Всемирного банка подчеркнул многолетнее успешное сотрудничество со Всемирным банком. Министр финансов рассказал о текущих макроэкономических параметрах и среднесрочных прогнозах.

Стороны рассмотрели проекты, реализованные и реализуемые в Грузии при поддержке Всемирного банка.

Примечательно, что Грузия присоединилась к числу стран-доноров МАР в 2022 году, в 30-ю годовщину сотрудничества с ассоциацией, и уже участвует во втором пополнении ресурсов в качестве донора.

В завершение встречи стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества.


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