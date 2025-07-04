Грузия и Китай модернизируют соглашение о свободной торговле

04.07.2025 18:22





Грузия и Китай приступили к обновлению соглашения о свободной торговле. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики Грузии.



Ожидается, что новые положения документа будет способствовать электронной торговле, устранению технических барьеров, привлечению китайских инвестиций, упрощению доступа грузинских продуктов животного происхождения на китайский рынок.



Нововведения обсуждались на заседании грузино-китайской комиссии по соглашению о свободной торговле в Пекине. Делегацию Грузии возглавлял замминистра экономики и устойчивого развития Генадий Арвеладзе, со стороны КНР – вице-министр торговли Янь Тун.



По словам Арвеладзе, соглашение уже сыграло ключевую роль в углублении торговых связей и создании новых возможностей для бизнеса. В 2024 году товарооборот между странами превысил 1,9 млрд долларов, что на 17% больше, чем в 2023 году. Китай остается одним из ведущих торговых партнеров Грузии, он занимает 4-е место по объему и обеспечивает 8,1% от общего оборота.



На встрече грузинская сторона поблагодарила Пекин за «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах».



В Тбилиси рассчитывают закончить переговоры по обновленному соглашению до конца 2025 года.



Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем вступило в силу в 2018 году. В 2023 году страны объявили о стратегическом партнерстве. С недавнего времени между странами действует безвизовый режим. В Грузии работают над открытием новых авиарейсов в китайские города. Китай реализует в Грузии ряд крупных инфраструктурных проектов. Госкомпании из КНР планируют поручить строительство глубоководного порта Анаклия.



Источник: Новости - Грузия

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