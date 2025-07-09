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Оснований для отключения грузинской финансовой системы от SWIFT не существует - НБГ
09.07.2025 18:07
По заявлению Национального банка Грузии, оснований для отключения грузинской финансовой системы от SWIFT не существует.
В банке заявили, что банковско-финансовый сектор Грузии неуклонно соблюдает как грузинское законодательство, так и режимы международных санкций.
«На местах, а также в рамках дистанционного надзора НБГ, соответствующий процесс контроля осуществляется в непрерывном режиме.
Наши иностранные партнеры дают положительную оценку полному соответствию с режимом санкций банковско-финансового сектора Грузии. Уровень соответствия финансового сектора с международными стандартами по пресечению отмывания денег остается высоким, что подтверждается оценками Комитета экспертов Совета Европы (MONEYVAL). Также перманентные позитивные оценки заслуживают усилия НБГ по сближению с европейскими регуляциями финансовой системы и законодательства.
Система является прозрачной выдающимся образом, соответственно, растет доверие инвесторов к ней.
Учитывая все вышесказанное, хотим отметить, что оснований для отключения финансовой системы Грузии от Всемирного общества межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) не существует», - заявили в Национальном банке Грузии.
Напомним, что в своей резолюции Европейский парламент призвал Евросоюз рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в отношении Грузии, такие как: отключение от системы SWIFT или секторальные санкции, целью которых будет прекращение финансовых потоков и источников доходов для режима правящей партии «Грузинская мечта».
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