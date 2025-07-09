Оснований для отключения грузинской финансовой системы от SWIFT не существует - НБГ

09.07.2025 18:07





По заявлению Национального банка Грузии, оснований для отключения грузинской финансовой системы от SWIFT не существует.



В банке заявили, что банковско-финансовый сектор Грузии неуклонно соблюдает как грузинское законодательство, так и режимы международных санкций.



«На местах, а также в рамках дистанционного надзора НБГ, соответствующий процесс контроля осуществляется в непрерывном режиме.



Наши иностранные партнеры дают положительную оценку полному соответствию с режимом санкций банковско-финансового сектора Грузии. Уровень соответствия финансового сектора с международными стандартами по пресечению отмывания денег остается высоким, что подтверждается оценками Комитета экспертов Совета Европы (MONEYVAL). Также перманентные позитивные оценки заслуживают усилия НБГ по сближению с европейскими регуляциями финансовой системы и законодательства.



Система является прозрачной выдающимся образом, соответственно, растет доверие инвесторов к ней.



Учитывая все вышесказанное, хотим отметить, что оснований для отключения финансовой системы Грузии от Всемирного общества межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) не существует», - заявили в Национальном банке Грузии.



Напомним, что в своей резолюции Европейский парламент призвал Евросоюз рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в отношении Грузии, такие как: отключение от системы SWIFT или секторальные санкции, целью которых будет прекращение финансовых потоков и источников доходов для режима правящей партии «Грузинская мечта».





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