Министр экономики встретилась с послом Великобритании в Грузии Гаретом Уордом

10.07.2025 20:02





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квиривишвили встретилась с послом Великобритании в Грузии Гаретом Уордом.



По информации министерства экономики, на встрече министр подчеркнула положительную динамику двустороннего торгово-экономического сотрудничества в таких секторах, как торговля, транспорт и логистика, финансовый сектор, туризм и гражданская авиация.



«На встрече были отмечены существующие тенденции в экономических отношениях между двумя странами. В 2024 году товарооборот между Грузией и Великобританией составил 170 миллионов долларов США, что на 7 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также вырос показатель экспорта — в 2024 году объем местного экспорта в Великобританию увеличился на 43 процента. Кроме того, на встрече было отмечено, что в 2024 году из Великобритании в экономику Грузии было вложено 448 миллионов долларов США инвестиций.



Министр подчеркнула необходимость активизации сотрудничества между деловыми кругами двух стран. По её словам, правительства должны способствовать тому, чтобы частный сектор лучше познакомился друг с другом и осуществлял совместные проекты.



Мариам Квиривишвили особо отметила назначение первых прямых авиарейсов между Грузией и Великобританией в начале 2025 года и заявила, что выход на грузинский рынок авиакомпаний British Airways и easyJet дал новый импульс экономическому сотрудничеству между двумя странами, особенно в туристическом секторе. По её словам, в первые два квартала 2025 года количество визитёров из Великобритании в Грузию увеличилось на 26 процентов», — говорится в распространённой информации министерства экономики.







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