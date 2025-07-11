Грузия и Азербайджан договорились продолжить работу над новыми стратегическими проектами

11.07.2025 13:51





В рамках официального визита в Азербайджан министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квиривишвили провела встречу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



Согласно информации ведомства, стороны вновь подтвердили добрососедские и стратегические партнёрские отношения между двумя странами.



Мариам Квиривишвили выразила благодарность азербайджанской стороне за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ.



Стороны обсудили значимость сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в обеспечении стабильности и развития в регионе Южного Кавказа, с особым акцентом на двусторонние и региональные экономические проекты.



Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей между странами.



На встрече было отмечено, что сотрудничество в рамках стратегических проектов позитивно скажется на экономических показателях обеих стран, включая привлечение дополнительных инвестиций в такие секторы, как зелёная энергетика, транспорт и логистика, информационные технологии, телекоммуникации и другие.



Особый акцент был сделан на такие стратегические проекты, как энергетический кабель, который углубит сотрудничество в сфере энергетики, и проект железной дороги Баку–Тбилиси–Карс. Было отмечено, что этот проект, находящийся на завершающей стадии, значительно увеличит транзитный потенциал как Грузии, так и Азербайджана.



Стороны договорились продолжить активную работу и предпринять конкретные шаги в направлении реализации новых стратегических проектов, способствующих развитию инфраструктуры и повышению взаимной связности между двумя странами.



Также было подчеркнуто сотрудничество в сфере туризма — Азербайджан был назван стратегическим туристическим рынком для Грузии.



Во время встречи были обсуждены актуальные вызовы в сфере безопасности как в мире, так и в регионе. Обе стороны подчеркнули важность мира и стабильности для преодоления этих вызовов.



На встрече также присутствовал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе», — говорится в информации.







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