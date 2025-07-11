Квиривишвили: Важно запустить пассажирское железнодорожное сообщение между Грузией и Азербайджаном

11.07.2025 19:36





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квиривишвили в ходе встречи в Баку с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым заявила, что важно запустить пассажирское железнодорожное сообщение между Грузией и Азербайджаном, что, по её оценке, придаст новый импульс развитию экономических отношений между двумя странами, в том числе в сфере туризма.



«Грузия и Азербайджан — стратегические партнёры и дружественные государства. Мы придаём большое значение ускорению темпов развития сотрудничества, особенно в транспортной сфере, которая является крайне важной для экономических связей между нашими странами. Стратегическое расположение между Чёрным и Каспийским морями делает нас важными участниками в формировании транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию», — отметила Квиривишвили.



Министры обсудили текущие и перспективные вопросы экономического сотрудничества между двумя странами, с акцентом на дальнейшее развитие транспортной сферы в двустороннем и многостороннем форматах.



Как отметили на встрече, между странами растут объёмы грузоперевозок как по автомобильным, так и по железнодорожным направлениям. Министры подчеркнули значение «Среднего коридора», его растущую роль и развитие, в чём обе страны активно участвуют. Обсуждались также такие региональные инициативы, как TRACECA, маршрут Чёрное море – Каспийское море и другие, которые способствуют усилению связности, торговых отношений и экономического сотрудничества во всём регионе.



«Путём модернизации транспортной инфраструктуры и приведения институциональной и правовой базы в соответствие с лучшими международными практиками, Грузия успешно стремится к интеграции в международные транспортные рынки и глобальные цепочки поставок, что ещё больше укрепляет роль нашей страны в глобальной транзитно-логистической сети», — подчеркнула министр.



Она также отметила реализацию в Грузии нескольких проектов регионального значения, включая: проект железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, который находится на завершающем этапе; строительство глубоководного порта в Анаклия, первая фаза которого завершится в 2028–2029 годах; строительство нового международного аэропорта в Тбилиси, который должен способствовать превращению Грузии в логистический хаб. Особое внимание было уделено текущему проекту Технологического хаба в Кутаиси, который сделает Грузию региональным центром притяжения в сфере технологического развития.



Министр также обсудила с азербайджанским коллегой возможности углубления сотрудничества в сферах коммуникаций, инноваций и информационных технологий, включая реализацию совместных инициатив и развитие инновационной экосистемы региона на глобальном уровне.



Информацию распространило министерство экономики и устойчивого развития Грузии.







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