Глава Минсельхоза встретился с бизнес-делегацией Китая

11.07.2025 19:42





Министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили провёл встречу с представителями китайской бизнес-делегации.



Делегацию, в состав которой входили представители одной из крупнейших винных дистрибьюторских компаний Китая — Liquan Wine, возглавил проживающий в Китае бизнесмен, гражданин Грузии Сандро Беридзе (Исяо Цзюнь).



Министр поблагодарил представителей бизнес-сектора за интерес к грузинскому вину и акцентировал внимание на государственных программах поддержки и развития винодельческо-виноградарского сектора.



«Поддержка и развитие винодельческой отрасли является одним из приоритетных направлений правительства Грузии. Как известно, вино — часть грузинской идентичности, и проявленный интерес к нему имеет особое значение. Мы готовы к полному содействию», — заявил Давид Сонгулашвили.



Как отметил на встрече Сандро Беридзе, компания Liquan Wine является одним из крупнейших импортеров вина из Европы на китайский рынок. В настоящее время грузинское вино пользуется в Китае особой популярностью, что вызвало рост спроса на его поставки. Компания заинтересована в том, чтобы грузинское вино заняло значительную долю в её портфеле.



Стоит отметить, что Liquan Wine — компания с высокой репутацией, в которой работают более 600 сотрудников, 128 сертифицированных дегустаторов, и она продаёт более 12 миллионов бутылок вина в год.





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