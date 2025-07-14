В июне 2025 года экспорт вырос на 10,3 % - Минэкономики

14.07.2025 17:33





«В июне 2025 года экспорт увеличился на 10,3 % по сравнению с июнем прошлого года и составил 639,7 млн долларов США, что является рекордным объёмом для месяца июня», — сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



Согласно информации ведомства, в январе–июне экспорт вырос на 13,7 % и достиг также рекордного значения — 3,2 млрд долларов США.



Импорт в июне 2025 года увеличился на 0,9 % и составил 1,4 млрд долларов США. В январе–июне импорт вырос на 12,4 % и достиг 8,7 млрд долларов США.



Внешнеторговый оборот в июне 2025 года составил 2,0 млрд долларов США, что на 3,7 % больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. За январь–июнь 2025 года внешнеторговый оборот вырос на 12,7 % и достиг 11,9 млрд долларов США, что также является рекордным показателем — наряду с экспортом.



Отмечается, что в 2024 году также были зафиксированы рекордные объёмы экспорта и внешнеторгового оборота: экспорт вырос на 7,8 % и составил 6,6 млрд долларов США, а внешнеторговый оборот увеличился на 8,1 % и составил 23,4 млрд долларов США, — говорится в информации министерства экономики.







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