Из Грузии в Армению въехали 99 грузовиков с сжиженным газом - Папоян

14.07.2025 19:22





С 11 по 13 июля в Армению из Грузии въехали 99 грузовиков с сжиженным газом, сообщил в Facebook-е министр экономики Армении Геворг Папоян.



Ранее о проблеме с поставками сжиженного газа из России через Грузию заявил оппозиционный депутат Гарник Даниелян. В своем Facebook-е написал, что на грузинском КПП уже несколько дней десяткам грузовиков препятствуют въехать в Армению. В такой ситуации, по его словам, армянская сторона должна немедленно выяснить причины подобного поведения со стороны грузинской таможни.



«Водители грузовиков бьют тревогу, что давление в баллонах возрастает, что создает риск утечек и взрывов. Такие периодические препятствия — сигнал об ухудшении армяно-грузинских отношений. Это также результат бездействия ответственных органов. Из-за некомпетентного управления серьезный ущерб несет сфера экспорта. Вследствие ухудшения отношений с Грузией и Российской Федерацией страдает экономика. Проблемы существуют также в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции и цветов — экспорт армянского коньяка через территорию Грузии также затруднен. Огромный ущерб несут тепличные хозяйства, вынужденные выбрасывать большие объемы срезанных цветов", - заявил Даниелян.



По его словам, цена на сжиженный газ уже резко выросла — с 120 до 180 драмов. "Экономические проблемы имеют глубокие политические корни. В условиях бездействия ответственных органов предприниматели часто сами выезжают в Грузию, пытаясь решить проблему на месте. Последствия такой неумелой политики будут разрушительными. Это также вопрос престижа нашего государства. Из-за недальновидных шагов властей, лишенных достоинства, вновь пострадают граждане Республики Армения», — написал Даниелян.





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