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Министр экономики Грузии встретилась с главой АЖД
14.07.2025 21:40
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с главой «Азербайджанских железных дорог» Ровшаном Рустамовым, находящимся с рабочим визитом в Тбилиси.
По данным Минэкономики, в конце прошлой недели министр экономики и устойчивого развития Грузии посетила с официальным визитом Баку, где обсудила с руководством Азербайджана возможности восстановления пассажирского и железнодорожного сообщения между странами.
Учитывая важность вопроса, в кратчайшие сроки после вышеупомянутого визита глава «Азербайджанских железных дорог» посетил Тбилиси для обсуждения данного вопроса. На встрече с министром экономики обсуждались все технические вопросы, которые поднимались грузинской стороной несколько дней назад, во время официального визита Мариам Квривишвили в Баку, относительно инициативы по восстановлению железнодорожного пассажирского сообщения между Грузией и Азербайджаном.
Во встрече, состоявшейся в министерстве экономики и устойчивого развития, также приняли участие заместитель министра Гурам Гурамишвили, генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Лаша Абашидзе и начальник ООО «Железная дорога Марабда-Карцахи» Леван Канкава. Стороны подчеркнули важность железнодорожного пассажирского сообщения между Грузией и Азербайджаном, которое придаст новый импульс укреплению экономических отношений между двумя странами, в том числе в сфере туризма.
Мариам Квривишвили выразила особую признательность правительству Азербайджана и представителям железной дороги за предпринятые оперативные и эффективные шаги и выразила надежду, что диалог о возможностях железнодорожных пассажирских перевозок между Грузией и Азербайджаном завершится конкретным решением в ближайшем будущем.
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