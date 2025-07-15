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Министр экономики обсудила с послом Турции вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами
15.07.2025 12:25
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квиривашвили на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Грузии Али Каааном Орбаем обсудила важные вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами.
Согласно информации Министерства экономики Грузии, стороны подчеркнули шаги, предпринятые для дальнейшего укрепления многолетнего стратегического партнёрства между Грузией и Турцией, а также плодотворное сотрудничество в рамках этих отношений в таких секторах экономики, как двусторонняя торговля, энергетика, транспорт, логистика, туризм, инвестиции и другие важные направления.
Также сообщается, что на встрече было отмечено: экономические связи между двумя странами отличаются высокой интенсивностью и многогранностью, что подтверждается растущими статистическими показателями из года в год. В частности, была отмечена положительная динамика в области экспорта-импорта, транспортных перевозок, туризма, авиаперевозок пассажиров, торговли электроэнергией, а также общие тенденции, подчеркивающие роль Турции как одного из важнейших торгово-экономических партнёров Грузии.
«Мариам Квиривашвили и Али Кааан Орбай обсудили будущие планы и важные инициативы, которые должны быть реализованы при активном участии государственных и частных бизнес-кругов Грузии и Турции. В числе прочего были рассмотрены вопросы, связанные с предстоящим в ближайшее время проведением Межправительственной экономической комиссии, визитом.
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