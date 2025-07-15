Финансовая полиция проевряет бизнес-центр бизнесмена Лаши Папашвили

15.07.2025 19:46





14 июля в бизнес-центр бизнесмена Лаши Папашвили вошла финансовая полиция, сообщает телеканал TV Pirveli. В результате почти четырёхчасовой спецоперации были опечатаны три компании: TIG, BOS SELF и MAGIC TRAVELS.



Во время обыска изъяты документы и электронные устройства. Всех сотрудников компаний, включая обслуживающий персонал, доставили на допрос.



В настоящее время следственные действия в здании, принадлежащем Лаше Папашвили, завершены.



Paper Kartuli сообщает, что, по данным их источника, в полицию поступила оперативная информация о том, что в бизнес-центре на Леонидзе, 2 происходят «нехорошие финансовые операции».



Неизвестно, как это связано с бизнесменом, поскольку Папашвили считается близким к "Грузинской мечте".



В настоящий момент он занимает должность вице‑президента «Грузинской бизнес‑ассоциации» (BAG), главы группы компаний Redix, работающей в недвижимости, сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе, HoReCa и др, были сообщения о том, что он создает цифровой банк «Hash Bank».



Недавно он также попадал в СМИ по молочному скандалу, он владелец крупнейшей в Грузии фермы по производству сырого молока Kvarlis Bagi, которая судилась с Chirina.



В 2018 году его ферма закупала куриный помет в качестве удобрения, но начала использовать его как корм для коров. Это привело к пустым антибиотикам в молоке и гибели скота. Ферма подала судебный иск за ₾4,7 млн, выиграла дело в Тбилисском суде, но суд признал виновной фирму Chirina только за ущерб и обязал выплатить ₾4,7 млн. Скандал вызвал споры и вопросы к достоверности экспертиз и предвзятостью судей.



В 2023 году заявил о заслуге Бидзины Иванишвили в стабилизации страны и экономическом развитии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





