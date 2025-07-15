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В июне объём денежных переводов в Грузию составил $315,5 млн
15.07.2025 22:47
В июне объём денежных переводов в Грузию составил $315,5 млн. Это на 12,2% или $34,4 млн больше, чем в прошлом году.
Лидером по объёму переводов всё так же остаётся США, откуда было отправлено $59 млн. Далее следуют Италия с $52 млн и Россия с $41 млн.
Топ-10 стран по денежным переводам (в скобках разница с июнем 2024 года):
США — $59 млн (+21%)
Италия — $52 млн (+13%)
Россия — $41 млн (-12%)
Германия — $27 млн (+21%)
Греция — $26 млн (+18%)
Израиль — $24 млн (+23%)
Кыргызстан — $9 млн (+82%)
Турция — $9 млн (+13%)
Испания — $8 млн (+37%)
Казахстан — $7 млн (-37%)
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