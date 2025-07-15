В июне объём денежных переводов в Грузию составил $315,5 млн

15.07.2025 22:47





В июне объём денежных переводов в Грузию составил $315,5 млн. Это на 12,2% или $34,4 млн больше, чем в прошлом году.



Лидером по объёму переводов всё так же остаётся США, откуда было отправлено $59 млн. Далее следуют Италия с $52 млн и Россия с $41 млн.



Топ-10 стран по денежным переводам (в скобках разница с июнем 2024 года):



США — $59 млн (+21%)

Италия — $52 млн (+13%)

Россия — $41 млн (-12%)

Германия — $27 млн (+21%)

Греция — $26 млн (+18%)

Израиль — $24 млн (+23%)

Кыргызстан — $9 млн (+82%)

Турция — $9 млн (+13%)

Испания — $8 млн (+37%)

Казахстан — $7 млн (-37%)





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