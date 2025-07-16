GCCA установило нарушение закона платформами по продаже билетов

16.07.2025 12:42





Агентство по защите конкуренции и прав потребителей Грузии (GCCA) установило, что TKT.ge и biletebi.ge нарушили закон.



По данным агентства, вопрос касается полного возврата уплаченной клиентом суммы в случае отмены или переноса мероприятия.



В ходе анализа кейса было установлено, что при отмене конкретного мероприятия клиентам была возвращена только стоимость билета, за исключением платы за обслуживание платформы. Учитывая, что полная оплата производится на одной платформе в рамках одной транзакции, оба действия взаимосвязаны, и их раздельное рассмотрение является нарушением баланса отношений между бизнесом и потребителем, поскольку, если клиент не оплатит плату за обслуживание, он не сможет приобрести билет и, соответственно, не сможет посетить мероприятие.



Агентство поясняет, что клиент не должен страдать из-за отмены или переноса мероприятия, произошедшего вне его контроля. В частности, если мероприятие было отменено по инициативе организатора, организатор нарушил обязательство, предусмотренное договором.



Соответственно, согласно позиции GCCA, клиентам, приобретшим билеты на сайтах www.biletebi.ge и www.tkt.ge, в случае отмены/переноса мероприятия, уплаченная за билет сумма должна быть возвращена в полном объеме, включая плату за обслуживание площадки.



Данное решение «было принято на основании как законодательства Грузии, так и соответствующих директив ЕС и международной практики», — говорится в заявлении.



Агентство по защите конкуренции обязало TKT.ge и biletebi.ge полностью возместить пользователю сумму, уплаченную в случае отмены или переноса заказа.





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