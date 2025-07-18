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Министр экономики отправилась с рабочим визитом в Турцию
18.07.2025 16:20
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили отбыла с рабочим визитом в Турецкую Республику.
По данным Минэкономики, в рамках визита запланирована встреча с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром, в ходе которой стороны обсудят сотрудничество двух стран в сфере энергетики как на двусторонней основе, так и в региональном формате.
Во встрече примут участие представители турецких энергетических компаний.
В состав грузинской делегации входят заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе и генеральный директор АО «Грузинская государственная электросистема» Вано Зардиашвили.
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