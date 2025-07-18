Министр экономики отправилась с рабочим визитом в Турцию

18.07.2025 16:20





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили отбыла с рабочим визитом в Турецкую Республику.



По данным Минэкономики, в рамках визита запланирована встреча с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром, в ходе которой стороны обсудят сотрудничество двух стран в сфере энергетики как на двусторонней основе, так и в региональном формате.



Во встрече примут участие представители турецких энергетических компаний.



В состав грузинской делегации входят заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе и генеральный директор АО «Грузинская государственная электросистема» Вано Зардиашвили.





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