Крупнейшие экспортные партнеры: Россия, Китай, Турция

21.07.2025 13:07





По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, в январе-июне 2025 года объем экспорта товаров из Грузии (за исключением незадекларированного экспорта) составил 3 234.7 млн. долларов США, что на 13.7% превышает показатель за прошлый год. Указанную информацию распространяет Национальная служба статистики.



По сводкам ведомства, местный экспорт (без реэкспорта) составил 45.6% от валового.



По сравнению с прошлым годом, показатель вырос на 6.4% и составил 1 473.6 млн. долларов США.



«В период с января по июнь 2025 года доля десяти крупнейших стран в местном валовом экспорте составил 70.5%. По этому показателю крупнейшими экспортными партнерами являются: Россия (310.6 млн. долларов США), Китай (162.3 млн. долларов США) и Турция (150.4 млн. долларов США).



В период с января по июнь 2025 года на первом месте в десятке местного экспорта – руды и концентраты драгоценных металлов на сумму млн. долларов США, доля указанной товарной группы составляет 11.8% от валового экспорта. На втором месте – натуральные виноградные вина на сумму 121.0 млн. долларов США (8.2 % от валового экспорта), третье место занимают спиртные напитки на сумму 101.9 млн. долларов США (6.9% от валового экспорта),» – указано в информации службы.





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