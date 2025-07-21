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Грузия увеличила товарооборот на 12.8% за полгода
21.07.2025 15:13
Согласно данным Национальной службы статистики, в январе-июне 2025 года внешний товарооборот Грузии (без учета недекларированной торговли) составил 11.93 млрд долларов, что на 12.8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспорт за это время вырос на 13.7% и составил 3.23 млрд долларов, импорт увеличился на 12.4% — до 8.7 млрд долларов.
❗Отрицательное сальдо внешней торговли достигло 5.46 млрд долларов, что составляет 45.8% от общего оборота.
Топ-3 торговых партнёра Грузии по итогам полугодия:
1.Турция — $1.46 млрд
2.США — $1.32 млрд
3.Россия — $1.28 млрд
На десять крупнейших торговых партнёров пришлось 69.3% всего внешнеторгового оборота страны.
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