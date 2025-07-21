Нацбанк Грузии: «Китайская платежная система рассматривается как дополнительное средство, а не альтернатива SWIFT»

21.07.2025 15:52





Национальный банк Грузии выступил с заявлением, в котором подтвердил, что обсуждает сотрудничество с китайской системой трансграничных межбанковских платежей (CIPS), потому что «это важно для страны».



В заявлении подчеркивается, что CIPS, однако, «не рассматривается как альтернатива международной системе SWIFT».



Заявление последовало за публикацией в Facebook бывшего президента Национального банка Романа Гоциридзе, в которой он утверждал, что президент китайской межбанковской платежной системы «посещает» Национальный банк Грузии. «CIPS является альтернативой SWIFT, платежи там осуществляются только в китайской валюте, а сама система контролируется правительством Китая», — пишет Гоциридзе.



CIPS была создана в 2015 году с целью обойти западные санкции и усилить политическое влияние Китая.



В начале июля Европарламент принял резолюцию по Грузии, в которой осудил давление на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые медиа и призвал государства-члены ЕС принять персональные санкции в отношении ответственных лиц. В докладе также содержится призыв к отключению Грузии от SWIFT и введению секторальных санкций.





Заявление Нацбанка Грузии

«Сотрудничество с китайской системой трансграничных межбанковских платежей (CIPS) важно для страны, поскольку оно создает новые возможности для банков и повышает эффективность работы для компаний, вовлеченных в торговлю между Грузией и Китаем.



В частности, система CIPS позволяет осуществлять прямые транзакции в юанях, что снижает издержки при оплате, сделает обмен валюты между грузинскими и китайскими банками более прозрачным и экономически эффективным, а сам платежный процесс — более устойчивым и надежным.



Это станет дополнительным фактором для экономического укрепления страны, учитывая, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии.



Что касается спекулятивных заявлений о том, что CIPS якобы является альтернативой SWIFT и заменит ее, то подчеркиваем, что это не альтернатива SWIFT.



Примечательно, что по состоянию на июнь 2025 года сеть CIPS включает в себя более 189 финансовых учреждений из 4 900 стран. Среди них 261 банковское учреждение в Европе, 34 в Северной Америке, 34 в Южной Америке, 22 в Австралии/Океании, большинство из которых одновременно используют SWIFT и CIPS, а также, возможно, другие региональные платежные системы.



CIPS в первую очередь ориентирована на переводы в китайских юанях, тогда как SWIFT охватывает несколько валют. Соответственно, мы рассматриваем CIPS только как дополнительное средство платежей, механизм региональной диверсификации, а не как замену SWIFT.



Любое утверждение, связанное с заменой SWIFT какой-либо системой, включая CIPS, является полной дезинформацией.



Отношения Национального банка Грузии со SWIFT имеют стратегическое значение, и в последнее время эти отношения углубляются.



Национальный банк Грузии курирует внедрение нового формата SWIFT — ISO20022 — в банковскую систему Грузии и активно участвует в пилотных программах новых продуктов и функций SWIFT.



Это партнерство рассчитано на десятилетия и будет неизменно продолжаться в будущем, обеспечивая высококачественную интеграцию страны в мировую финансовую инфраструктуру».





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