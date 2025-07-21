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Фермер утверждает, что в Кахети на полях сжигают остатки урожая


21.07.2025   19:34


Основатель овощного производства Samkura Ника Багалишвили опубликовал в фейсбуке видео, на котором показано, как горят поля в Кахети в раойне Алазанской долины и Ширакской степи.

«После сбора урожая — пшеницы и ячменя — остатки сжигают. Это обосновывают тем, что остатки, которые сжигаются, содержат калий и поэтому полезны для почвы. Второй аргумент — нет подходящей техники для переработки остатков. Третий фактор — остатки мешают вспахиванию земли», — говорит Ника Багалишвили.

По его словам, речь идет не об одном или двух гектарах земли, а о сотнях. «Это наносит огромный вред, уничтожает флору и фауну, все живые организмы и микроорганизмы, и в конечном счете приведет нас к экологической катастрофе», — считает фермер.

Багалишвили призывает Минсельхоз обратить внимание на ситуацию.

По закону сжигание растительных отходов на сельскохозяйственных угодьях карается штрафом от 500 до 1300 лари. Однако, как писало в 2022 году Radio Tavisupleba, установить личность поджигателей властям удается не всегда.


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