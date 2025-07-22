Налоговая служба: мы готовы снять арест со счетов «Батумелеби» в случае соглашения

22.07.2025 16:18





Министерство финансов Грузии заявило, что служба доходов готова снять арест со счетов издания «Батумелеби» / «Нетгазети», если с медиакомпанией будет заключено налоговое соглашение.



«В случае соглашения о погашении налоговой задолженности, налоговая служба готова снять арест со счетов и предоставить возможность выплат по согласованному графику», — говорится в заявлении ведомства.



По состоянию на 21 июля 2025 года, официально признанная задолженность «Батумелеби» перед государством составляет 282 191,97 лари.



Арест счетов был наложен автоматически, на основе оценки рисков в интегрированной электронной системе.





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