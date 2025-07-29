Ута Иванишвили больше не владеет 100% акций Cartu Bank

29.07.2025 18:56





Согласно представленным в Нацбанке Грузии обновлённым документам о владении, сын Бидзины Иванишвили Ута Иванишвили больше не владеет 100% акций Cartu Bank. Согласно обновлённой информации, теперь его доля в этих организациях составляет 35%, сообщает Bm.ge.



Юридически структура владения банком, фондом и группой выглядит следующим образом:



• Cartu Bank на 100% принадлежит Cartu Fund, а Cartu Fund на 100% принадлежит Cartu Group.

• Соответственно, если доля Уты Иванишвили в Cartu Bank снизилась со 100% до 35%, это означает, что его доля в Cartu Group также уменьшилась до 35%.



В публичном реестре нет обновлений по списку акционеров Cartu Group. Согласно последним загруженным в бизнес-реестр данным, акционерами Cartu Group являются три офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах:



• Krista Investments Limited — 49,62%

• Sargans Limited — 49,32%

• Tarpan Management Limited — 1,06%



Информация о бенефициарных владельцах этих офшорных компаний в документе не указана, однако в отчёте дочерней компании Cartu Bank ранее было заявлено, что 100% бенефициарным владельцем банка является Ута Иванишвили. Это, в свою очередь, означало, что он юридически владел 100% долей этих трёх офшорных компаний.



Согласно квартальному отчёту Cartu Bank, единственный акционер, владеющий 35% акций банка, — Ута Иванишвили. Ни один другой акционер не владеет более чем 5% акций банка, а значит, никто не владеет более чем 5% долей Cartu Fund и Cartu Group.



Таким образом, если бенефициарный владелец банка, фонда и группы изменился, это также означает, что сменились бенефициары ТРËХ офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, через которые осуществляется владение Cartu Group, и доля Уты Иванишвили в них снизилась до 35%.



Напомним, по сообщению TV Pirveli, основанный Бидзиной Иванишвили Cartu Bank начинает против телекомпании судебный спор. Банк намерен запретить телеканалу упоминать Cartu Bank как «банк Иванишвили» или «банк олигарха».





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