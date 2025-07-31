Боб Мейер и «Консорциум развития Анаклия» распространили заявление относитлеьно решения ICSID

31.07.2025 10:48





Боб Мейер и «Консорциум развития Анаклия» распространили заявление по поводу решения, принятого Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) относительно проекта глубоководного порта Анаклия.



«Господин Боб Мейер и Наблюдательный совет «Консорциума развития Анаклия» (ADC) распространили заявление в ответ на решение арбитражного трибунала по делу »Боб Мейер против Грузии» (дело ICSID № ARB/20/28). Иск господина Мейера был подан в ICSID на основании Соглашения между Грузией и Королевством Нидерландов »О взаимной защите и поощрении инвестиций» (BIT). Суть иска заключалась в требовании возмещения стоимости инвестиций, вложенных в Консорциум развития Анаклия (ADC), после того как правительство Грузии в январе 2020 года прекратило инвестиционное соглашение с ADC о строительстве глубоководного порта Анаклия. 30 июля 2025 года арбитражный трибунал ICSID принял решение, которым отказал в удовлетворении иска Боба Мейера. Конкретные детали решения и арбитражной процедуры являются конфиденциальными», – говорится в заявлении, опубликованном на странице порта Анаклия.



Боб Мейер в своем заявлении отметил, что, несмотря на разочарование по поводу решения ICSID, важно понимать, что трибунал рассмотрел исключительно узкий вопрос – имело ли право правительство Грузии, в рамках двустороннего соглашения о защите инвестиций между Грузией и Нидерландами, прекратить инвестиционное соглашение.



«Я принял решение инвестировать в ADC и проект порта Анаклия, потому что видел огромный потенциал Грузии стать ведущим центром региональной экономики и глобальной торговли. Я всегда полностью доверял честности и видению моих партнеров — инвесторов ADC, и верил в нашу общую способность реализовать этот портовый проект — при условии, что правительство Грузии сыграет свою должную роль в содействии его развитию», — говорится в заявлении Мейера.



В свою очередь, «Консорциум развития Анаклия» подчёркивает, что «хотя решение ICSID и является разочаровывающим, оно не меняет основного факта — правительство полностью нарушило своё многолетнее обещание относительно развития порта Анаклия».



«Всего через несколько недель после расторжения инвестиционного соглашения с ADC, правительство «Грузинской мечты» запустило пятилетнюю кампанию пустых обещаний и риторики относительно строительства порта Анаклия. И сегодня, спустя пять лет, не подписано ни одного соглашения с инвестором, и, тем более, не начато строительство.



Если бы это правительство выполнило свои обязательства и поддержало ADC, порт Анаклия уже функционировал бы, создавая тысячи рабочих мест для граждан Грузии, укрепляя экономику страны и превращая Грузию в важное звено глобальной торговли. В таком случае, это правительство воспринималось бы как значимый игрок на мировой арене, а не как изолированная фигура, какой оно стало на самом деле», – заявляет Консорциум.



Также в заявлении на странице порта Анаклия уточняется, что ADC — это консорциум, состоящий из TBC Holding Anaklia (Грузия), Van Oord PPP International (Нидерланды), британской компании Wondernet Express, действующей в странах Центральной Азии, G-Star Ltd (Болгария), Conti International (США) и Боба Мейера. В июле 2020 года ADC подал иск в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC), требуя компенсации ущерба, причиненного расторжением инвестиционного соглашения правительством Грузии в январе 2020 года, а также возмещения стоимости инвестиций в проект глубоководного порта Анаклия. Соглашение предоставляло ADC право на развитие порта Анаклия. Расторжению контракта предшествовала агрессивная, политически мотивированная кампания с целью дискредитации ADC и его инвесторов, а также препятствования их деятельности в рамках соглашения. В июле 2024 года арбитраж по правилам ICC не удовлетворил иск ADC.



Боб Мейер, нидерландский инвестор, также подал отдельный иск в ICSID против правительства Грузии, требуя компенсации понесенного им ущерба.



Юридическими представителями ADC и Боба Мейера выступают команда под руководством господина Энди Муди из Лондона, партнёра юридической фирмы Baker McKenzie, и госпожи Кетеван Кварцхава из Тбилиси, партнёра юридической компании BLC.



Согласно информации Министерства юстиции Грузии, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе проиграли арбитраж по делу порта Анаклия и в Вашингтоне. Ведомство также заявляет, что в рамках этого дела голландский партнёр Хазарадзе и Джапаридзе — Боб Мейер — требовал выплату 64 миллионов долларов США, однако арбитраж отклонил все его требования и, наоборот, обязал его выплатить 6,5 миллионов долларов в пользу правительства Грузии.







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