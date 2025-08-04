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В Батуми одобрили компании «Гонио 2020» увеличение высотности строительства у моря
04.08.2025 14:15
Сакребуло Батуми утвердил изменения, которые позволяют компании «Гонио 2020» увеличить допустимую высоту застройки на черноморском побережье, в районе Гонио. Территория проекта составляет 20 468 кв.м, расположенных в 12 км от центра Батуми.
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Ранее на этом участке было разрешено строительство только двухэтажных гостиничных вилл высотой до 9 метров. Теперь, по просьбе инвестора, разрешено строить три наземных этажа и один подземный, а максимальная высота увеличена до 9,2 метра.
Несмотря на формальное сохранение коэффициентов застройки и зонирования, изменения существенно увеличивают строительный объём и ограничивают доступ к открытому пространству побережья.
Факты, собранные журналистами, указывают, что проект "вилл" на деле предназначен не для туристов, а для личного жилья владельцев компании и их окружения. Уже утверждены индивидуальные проекты и выданы разрешения на строительство частных домов.
Среди будущих владельцев:
Медеа Бочоришвили — супруга владельца компании "Альянс", строит частный дом площадью 4 504 кв.м на участке в 2 777 кв.м.
Земли зарегистрированы на имена бывшего министра финансов Аджарии Давида Баладзе, Акaки Сонгулиа и других лиц, связанных с "Альянсом".
Компания "Гонио 2020" принадлежит Темуру Бицадзе, сыну основателя "Альянса", что подтверждает прямое участие застройщика и его семьи в проекте.
Изменения вызвали обеспокоенность: они открывают путь к элитной частной застройке в одном из последних открытых участков черноморского побережья, скрываясь за фасадом гостиничного комплекса.
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