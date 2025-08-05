У России конфискуют более 20 объектов недвижимости в Австрии

05.08.2025 09:59





«Нафтогаз Украины» добился принудительного взыскания российской собственности в Австрии по иску о возмещении ущерба за экспроприацию активов в Крыму.



Как сообщает РБК со ссылкой на заявление украинской компании, соответствующее решение принял Районный суд Вены. Согласно судебному вердикту, на территории Австрии будут ограничены права России более чем на 20 объектов недвижимости, которые в дальнейшем будут проданы через аукцион.



В общей сложности «Нафтогаз» получил право взыскать с России в Австрии 120 млн евро. Эта сумма покроет лишь часть общей компенсации в $5 млрд, которую Киеву в 2023 году присудил арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.



Иск против России «Нафтогаз Украины» подал в 2016 году. Ссылаясь на российско-украинское соглашение о защите инвестиций, компания компенсацию за «незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических активов».



После аннексии Крыма «Нафтогаз» лишился 17 месторождений, четырех буровых установок, подземного хранилища, технического флота и газопроводной инфраструктуры. Все эти активы были национализированы решением парламента Крыма 17 марта 2014 года.



Всего в гаагский суд было было подано не менее 8 исков от полусотни украинских компаний. Только за потерянные активы в Крыму они требовали как минимум $7,6 млрд (без учета процентов).





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