Грузия входит в двадцатку лучших стран Европы по индексу безопасности и защищённости Всемирного банка

06.08.2025 15:15





Всемирный банк опубликовал индекс безопасности и защищённости, а также глобальный рейтинг.



Согласно исследованию, подготовленному Всемирным экономическим форумом, самая безопасная среда для общества в мире — в Сингапуре, а в Европе первое место занимает Исландия.



Согласно исследованию, Грузия заняла 25-е место в мировом рейтинге и 14-е место среди европейских стран, войдя в двадцатку лучших.



По данным Всемирного банка, по индексу безопасности и защищённости Грузия опережает многие развитые страны, все государства «Большой семёрки», а также 24 государства — члены ЕС и НАТО, в том числе: Соединённые Штаты Америки, Великобританию, Канаду, Германию, Францию, Италию, Японию, Испанию, Швецию, Ирландию, Латвию, Австрию, Черногорию, Польшу, Северную Македонию, Албанию, Литву, Бельгию, Словакию, Кипр, Болгарию, Румынию, Грецию, Турцию и другие.







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